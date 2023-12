Tampona tre automobili e scappa. Poi si pente e va dalla Municipale

Tampona tre automobili, che erano regolarmente parcheggiate sulla strada, quindi scappa poi va al comando della Polizia municipale e si autodenuncia. Due, delle tre automobili tamponate, appartengono alla stessa famiglia. L’episodio è accaduto in pieno giorno in via Ugo Bassi e a tamponare le automobili parcheggiate è stato un furgone Mercedes Vito. A sentire un grande boato è stato il proprietario di una delle automobili danneggiate, il quale si è affacciato alla finestra di casa e a visto la sua auto, quella di sua moglie e un’altra una addosso all’altra e spostate di qualche metro. L’autista del Mercedes si è dato alla fuga e sul luogo dell’incidente è rimasto solamente il paraurti del furgone. La caccia al pirata della strada è partita immediatamente, l’uomo proprietario di un’automobile danneggiata ha sporto denuncia mentre la moglie dell’uomo ha fatto un post di denuncia su Facebook. Il post social è diventato subito virale e poco dopo l’autista del furgone Mercedes si è presentato al comando della Polizia municipale, dicendo agli agenti che era scappato perché aveva avuto paura.