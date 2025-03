Tambelli: "Circolo di FdI, non mi ricandido"

Giulio Tambelli saluta e annuncia che non presenterà la propria candidatura al prossimo congresso per il circolo di Monte Argentario di Fratelli d’Italia. Una notizia che era nell’aria e che lui stesso conferma, lasciando dunque di fatto il posto a un successore che emergerà poi dalla tornata del 23 marzo per il rinnovo delle cariche. Le sue motivazioni sono di carattere personale e le spiega lui stesso.

"Ho deciso di lasciare la presidenza di Fratelli d’Italia di Monte Argentario – spiega Tambelli –. In vista del congresso ho deciso di non ricoprire più il ruolo che ho ricoperto per cinque anni. Non mi candiderò perché credo che sia opportuno che la presidenza passi a qualcun altro, per motivi personali".

Il percorso di Tambelli con Fratelli d’Italia è di quelli importanti, ricordando i successi e le vittorie elettorali sin dall’inizio del suo mandato.

"In cinque anni ho vinto tutto quello che c’era da vincere – ripercorre Tambelli –. Ho preso in mano il partito nel 2019, fondando il circolo di Monte Argentario. Poi è arrivato il covid, ma non ci siamo mai fermati lavorando anche in videoconferenza. Nel 2022, alle politiche, abbiamo ottenuto il passaggio a Roma sia della senatrice Simona Petrucci che del deputato Fabrizio Rossi, raggiungendo con Fratelli d’Italia il 34%. Nel 2023 abbiamo vinto le Amministrative del Comune di Monte Argentario con Arturo Cerulli, mentre nel 2024 abbiamo ottenuto alle Europee il 37%. Adesso penso che sia giusto passare il testimone. Le motivazioni? Sono di carattere personale. Avevo già espresso di non voler essere rinominato come presidente. Lascio un’eredità importante al partito e al nuovo direttivo, con la speranza di continuare sulla linea che abbiamo tracciato in questi cinque anni".

I rapporti però rimarranno ben saldi con tutti gli esponenti. "Il mio rapporto con il sindaco Arturo Cerulli, ad esempio, è meraviglioso – sottolinea ancora il dottor Tambelli –. L’amicizia ci sarà sempre, abbiamo fatto un percorso politico importante e anche sofferto. Questo perché ci siamo trovati con il centrodestra diviso, cosa che ha caratterizzato un momento difficile durante la campagna elettorale del 2023. Ritengo che, soprattutto all’Argentario, il centrodestra debba essere sempre e comunque unito. Mi auguro solo che ciò che è successo in quel frangente non si ripeta e che il centrodestra vada sempre unito e compatto".

Andrea Capitani