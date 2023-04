Talk show "Gli scontenti" di Veneziani

Anteprima pregevole oggi pomeriggio dei talk show estivi alle Terme Marine Leopoldo II, che inizieranno il 19 giugno, come da tradizione, con il sindaco del capoluogo Vivarelli Colonna.

Ospite di oggi all’Hotel Granduca di Grosseto, inizio alle 17.30, sarà infatti lo scrittore, filosofo e giornalista di successo, Marcello Veneziani che presenterà l’ultimo libro, "Scontenti. Perchè non ci piace il mondo in cui viviamo".

Dopo "La Cappa", che ha venduto più di 20.000 copie, con Veneziani sarà affrontato il viaggio attraverso le ragioni della scontentezza per cercare rimedi a quello che l’autore considera il male oscuro del nostro presente, il filo rosso che ci accomuna e al tempo stesso ci separa.

Amedeo Vasellini, general manager del Granduca, invita tutti coloro che sono interessati (ma anche soltanto curiosi o anche gli "scontenti") a partecipare a quello che è un vero e proprio evento visto il successo che hanno ottenuto le presentazioni del libro nei programmi culturali delle reti nazionali.

Ma chi sono gli scontenti? E’ lo stesso Veneziani a rispondere.

"Il partito degli scontenti ha votato legalmente la Meloni. Poi ci sono gli incontentabili che non sono andati a votare. Al tempo stesso, i ’conformi’, cioè gli allineati agli assetti di potere, sono scontenti perché la Meloni è al governo. Quindi c’è una scontentezza sinistra, appena formatasi e dall’altra la storica scontentezza di un popolo. Che è trasversale, ma sicuramente la maggioranza relativa del nostro Paese, chiunque abbia votato".

Insomma, la scontentezza è il tratto dell’autobiografia collettiva del nostro Paese. Che vive di questa scontentezza.

Naturalmente con Marcello Veneziani sarà possibile dialogare, si presta sempre molto volentieri a questo incontro con i lettori.

Spazio quindi per tutti: per i rivoluzionari, per i ribelli, per gli apatici e naturalmente per gli scontenti. Della vita che facciamo e di noi stessi.

La partecipazione è libera e gratuita, così come gratuito è l’utilizzo dei parcheggi privati dell’hotel.