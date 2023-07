Talk alle Terme Marine "Ridare un’anima alla sinistra" Ne parla Vannino Chiti

Sarà Vannino Chiti, già presidente della Regione dall’ 11 gennaio 1992 al 18 maggio 2000, Ministro per le riforme istituzionali e i rapporti con il Parlamento nel governo Prodi II e vicepresidente del Senato della Repubblica dal 2008 al 2013, l’ospite del talk show di domani, con inizio alle 18.30, alle Terme Marine Leopoldo II. Giancarlo Capecchi presenterà l’ex senatore del Pd ( dal 2008 al 2018), oggi sicuramente uno degli scrittori di saggi socio-politici di maggior successo, che ha dato alla stampa, per i tipi di Guerini e Associati, il suo ultimo libro "Dare un’anima alla Sinistra, idee per un cambiamento profondo". Chiti, laureato in filosofia, mette nero su bianco, perché ne è convintissimo, le sue idee . E confronta volentieri (non fa capannelli al bar e non parla in sezione, ma documenta ogni sua parola, ogni suo concetto, ogni sua citazione), le sue osservazioni, con riferimento alla storia lontana del Pd e al quadro politico attuale, alla segreteria Schlein, a beneficio della Sinistra, ma diciamo pure del Pd in particolare, perché il partito dove ancora milita, possa uscire da un momento di disagio, sia elettorale che di identità.Il libro inizia con una pagina che già invita alla chiarezza e alla riflessione: un pensiero del cantante Francesco De Gregori. "Sono di sinistra ma non le appartengo. Voglio avere la libertà di poter verificare sempre le mie scelte e quelle degli altri". Quattro capitoli, ricchi ognuno di spunti interessanti e, come dicevamo, documentati, che portano l’autore a chiedere entro l’autunno una fase costituente , a ritrovare l’identità perduta, a rivedere principi e "signorie" delle primarie, a riflettere sulla necessità di pensare a qualcosa di nuovo ma anche di antico. E a stabilire delle priorità: il lavoro e la sua dignità, il welfare, il fisco, la disciplina delle multinazionali. Chiti non giudica secondari argomenti che la Sinistra deve affrontare senza compromessi come la marginalità e la fragilità dei diritti, il rapporto con il sindacato, il presidenzialismo e il regionalismo, il capitalismo della sorveglianza, l’intelligenza artificiale, le macchine, i robot e gli uomini. E poi l’attualità dell’antifascismo. Non trascura l’appello sulla necessità di fermare la guerra, contro la quale tutte le religioni devono esprimersi con grande chiarezza, e chiede un’Internazionale Progressista. E poi il quarto capitolo, particolare: le voci dei giovani della Sinistra, che si chiedono per che cosa lottare, come ringiovanire la politica. Le conclusioni? Rifondare, resistere, guardare oltre. Volutamente lasciamo il tutto all’incontro al quale sono stati invitati i dirigenti dem ma anche molti militanti del Pd e della sinistra che speriamo partecipino al talk show di Chiti, perché le ricerche che arricchiscono il libro ( su evasione fiscale, famiglie povere, individui poveri, toscani in difficoltà, morti sul lavoro, abbandoni scolastici, nuove proposte sulla riduzione dell’orario di lavoro, sanità spinta verso la privatizzazione, lotta per salario minimo e molto altro) è giusto che siano ascoltate durante l’intervista a Vannino Chiti.