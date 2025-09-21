Taglio di alberi in città. Domani c’è la Commissione: "Decisioni da condividere"

GROSSETOÈ convocata per domani alle 9, su richiesta di Grosseto Città Aperta, la commissione consiliare per conoscere e discutere pubblicamente le ragioni tecniche che hanno portato la giunta a deliberare l’abbattimento di 215 alberi entro la fine dell’anno. Il provvedimento ha sollevato nella cittadinanza preoccupazione e desiderio di chiarezza. "Il silenzio dell’amministrazione comunale sul tema viola il regolamento del verde urbano – inizia Carlo De Martis – il quale dispone che eventuali abbattimenti di alberi vengono comunicati agli organi collegiali comunali e alla cittadinanza tramite i vari canali di diffusione. Un obbligo semplice ma completamente disatteso". Inoltre, il piano di abbattimento è stato deciso sulla base di accertamenti ‘visivi’ che avrebbero collocato le piante nella classe (D) di massimo rischio di cedimento. Il metodo usato, il Visual Tree Assessment (Vta), però non garantisce la correttezza delle conclusioni ed è opportuno integrarlo con accertamenti strumentali. Grosseto Città Aperta ha immediatamente presentato richiesta di accesso agli atti. L’associazione ribadisce che "sicurezza pubblica e tutela del verde non sono obiettivi in conflitto. Per quanto possa risultare complesso, è dovere dell’amministrazione bilanciare i due interessi, ricorrendo all’abbattimento solo quando non esistono soluzioni tecniche o colturali alternative". I consiglieri di Grosseto Città Aperta, Carlo De Martis e Marilena Del Santo hanno presentato una mozione, in discussione nel consiglio comunale del 29 settembre, con la quale si chiede che le alberature che risultassero effettivamente da abbattere dovranno essere sostituite subito.