Taglio del "verde". Le strade interessate

Proseguono gli interventi programmati nel territorio comunale di Massa Marittima per quanto riguarda la cura del verde. Le particolari condizioni di questi giorni, ovvero forte umidità, piogge intermittenti e comunque un clima caldo che favorisce la crescita dell’erba, ha fatto cambiare rotta all’Amministrazione aumentando la programmazione del taglio con gli operai del Comune. In questi giorni gli interventi programmati saranno sulla strada Massetana Nord per il taglio erba in banchina e scarpate, l’area adiacente distributore Ip, via Antonio Gramsci, via Guglielmo Marconi, via Galileo Galilei. Interventi da fare entro la fine della settimana anche a Valpiana, all’inizio della zona industriale. Pronto comunque anche il piano del taglio del verde per i prossimi dieci giorni: le previsioni infatti raccontano di un caldo che tornerà prepotente e dunque la proliferazione del verde sarà ancora maggiore.