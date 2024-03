Taglio del nastro per "Antinomie". Opere di Corridori

Al Polo culturale Le Clarisse oggi alle 18.30 sarà inaugurata la mostra "Antinomie" con i quadri dell’artista grossetano Pietro Corridori, che resterà in via Vinzaglio fino a domenica 31 marzo. La mostra, che fa parte del ciclo "Cantiere delle arti" volto a aprire gli spazi del polo alle emergenze espressive locali, sarà presente anche alla Galleria eventi in via Varese. Durante il taglio del nastro è prevista la degustazione dei vini della Fattoria Le Pupille. L’ingresso alla mostra è gratuito.