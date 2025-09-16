Taglio degli alberi: "Accesso agli atti"

Una richiesta di chiarimenti sull’abbattimento di 215 alberi e sulla gestione del verde pubblico. E’ questo l’obiettivo della richiesta di accesso agli atti presentata ieri al Comune da parte di Stefano Rosini (nella foto), consigliere comunale del Pd, "rivolta al sindaco – dice – agli assessori competenti e al dirigente del settore Ambiente".

"Si tratta di una richiesta – dice Rosini – che rientra nelle funzioni dei consiglieri comunali e che nasce dall’esigenza di assicurare massima trasparenza sulle scelte che riguardano il nostro territorio, in particolare su un tema importante come la gestione del verde pubblico. Secondo quanto comunicato dal Comune, gli alberi sarebbero stati giudicati a rischio per la sicurezza, sulla base di controlli tecnici. Tuttavia, di fronte a un intervento così ampio, è giusto approfondire e fare chiarezza, raccogliendo tutta la documentazione utile. Nello specifico, ho chiesto gli Gli atti che autorizzano l’abbattimento; l’elenco completo degli alberi coinvolti, con indicazione della posizione, della specie e della motivazione; eventuali analisi aggiuntive oltre alle valutazioni visive; i programmi previsti per la ripiantumazione, con tempi e modalità; le eventuali forme di partecipazione e informazione rivolte alla cittadinanza. Il verde urbano è una risorsa preziosa per tutti: migliora la qualità dell’aria, offre ombra e bellezza, contribuisce al benessere delle persone. Per questo motivo, ogni intervento va affrontato con attenzione, senso di responsabilità e condivisione delle informazioni".