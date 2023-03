Svolta per l’albergo delle Terme ’La Stellata’

L’estensione della struttura alberghiera La Stellata è a un punto di svolta. Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato e adottato dalla maggioranza il piano attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di 25 camere suite in struttura alberghiera "La Stellata Terme di Saturnia", all’interno della vallata di Saturnia.

Su questo punto la minoranza ha votato contro. "Le strutture che verranno realizzate – spiega Marco Galli, assessore comunale all’Urbanistica–-. non sono camere d’albergo e questo è il primo elemento da rendere trasparente rispetto alle dichiarazioni espresse dalla minoranza".Poi prosegue. "Da parte del nostro dirigente comunale è stato dato parere di regolarità tecnica alla delibera articolo 18 della legge regionale Toscana 802016, è stata certificata la procedura di regolarità rispetto alla normativa vigente e specifico che la presentazione del progetto attuativo da parte del privato è firmato da un solo soggetto, pratica totalmente legittima. Questo per dire che l’illegittimità degli atti che la minoranza andava sventolando in Consiglio, è stata smentita. Vigileremo – conclude Galli- sull’impatto ambientale che verrà a generarsi con l’edificazione delle 25 camere, insieme agli enti preposti". Per il sindaco Mirco Morini, il gridare allo scandalo della minoranza è incoerente.

"Se la minoranza continua a dire che è esaurita la possibilità di costruire nella valle di Saturnia – commenta il sindaco di Manciano Mirco Morini (nella foto) – dimentica che, nel 2003, è stato approvato e adottato il piano attuativo e la variante per svincolare e vendere ai privati 15 ville nel campo da golf. Galli, da sindaco, promosse una variante urbanistica del genere e che oggi si dichiara contrario all’adozione di questo piano attuativo". Il capogruppo di Maggioranza Roberto Bulgarini ha ricordato l’attenzione rivolta all’ambiente.

Soddisfazione da parte di Terme che nei prossimi giorni terrà un incontro pubblico per presentare anche il bilancio di impatto sociale ed economico di Terme di Saturnia sul territorio. "L’approvazione del Piano Attuativo porterà all’abbattimento dei vecchi edifici in località La Stellata, e alla loro sostituzione con alcune strutture prospicienti all’area del Golf, necessarie per generare nuova occupazione e nuovi flussi, in particolare destinate a Golf Clinic invernali".