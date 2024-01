Svincolo sull’Aurelia: "Cupi, troviamo una via"

MAGLIANO

L’ipotesi di chiusura dello svincolo di Cupi sull’Aurelia sembra avere un pregio raro: sta mettendo d’accordo un po’ tutti. Per bloccare il progetto, ovviamente. Dopo la presa di posizione del sindaco Gabriele Fusini arrivano i pareri negativi anche dei consiglieri di opposizione.

"Sì, è vero – dicono i consiglieri del gruppo La civica Magliano in Toscana –, chiudere alle condizioni odierne, l’incrocio all’ingresso all’abitato di Cupi, non è accettabile e sarebbe un torto ed un danno per le popolazioni e le attività residenti. I titolari delle aziende hanno il diritto di lavorare e produrre, ma anche e soprattutto di farlo in sicurezza. In questi anni s’è tanto dibattuto sul come superare il problema del collegamento a sud e nord di Grosseto lungo la costa tirrenica, senza mai dare soluzione al problema. Ha sempre vinto il partito del No e mai sono arrivati i finanziamenti adeguati e necessari almeno a mettere in sicurezza l’importante infrastruttura. Vediamo che si trovano importanti finanziamenti per opere altrettanto importanti che puntano a valorizzare i nostri territori ed allora si lavori alla individuazione di una soluzione con tempi e forme di finanziamento certi. Regione, Governo ed Enti locali, si mettano a lavoro e recuperino il tempo perduto. Un rinvio sposterebbe il problema per qualche mese, forse un anno, ma prima o poi si ripresenterebbe. Sappiamo che proporre la realizzazione di un cavalcavia esporrebbe il proponente alla scomunica ambientale ed allora rassegnamoci all’ennesimo sottopasso con corredo di complanare, con la speranza che venga realizzato un po’ meglio di quelli esistenti. Resta il problema dei tempi e soprattutto della volontà politica",

"L’annosa questione dello svincolo di Cupi va risolta in via definitiva, altrimenti il problema, periodicamente, si ripropone – dicono i consiglieri del gruppo Magliano Comune Aperto – Massimiliano Guidi e Tiziana Galli –. Il sindaco, su un tema di questa portata, dovrebbe essere più inclusivo e fare gioco di squadra e non rivolgersi solo al parlamentare Pd, che peraltro siede

sui banchi dell’opposizione, quando in Maremma, ne abbiamo anche due di maggioranza. Più volte è stato ribadito come la messa in sicurezza del Corridoio Tirrenico sia una priorità. Sulle infrastrutture l’esecutivo sta facendo molto e siamo convinti che questa sia la volta buona per risolvere una questione che va avanti da oltre 50 anni".