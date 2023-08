"Sviluppare l’arte di strada" Gori lancia l’idea al Comune ’Il problema diventi una risorsa’

"Episodi come quello che ha visto coinvolto un artista di strada, dei cittadini insofferenti di fronte alla sua esibizione ed alcuni agenti della Polizia municipale di Grosseto (nella foto), hanno la loro origine al verificarsi di due condizioni ben precise". Inizia così Giacomo Gori, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Grosseto. "La prima riguarda la scarsa cultura e quindi conoscenza di quanto sia importante il ruolo dello spettacolo sulla strada in un’ottica di riconquista sociale degli spazi urbani, dei centri storici, delle isole pedonali, da parte di chi tutto ciò lo percepisce come un fastidio – aggiunge –. La seconda coinvolge invece gli organi preposti alla vigilanza ed al controllo del territorio, i quali non possono fare a meno di applicare norme e regolamenti, ossia tutti quegli strumenti che il decisore politico incaricato di governare, gli mette o non gli mette a disposizione. Ma se vogliamo risolvere i problemi anziché alimentare la solita diatriba, occorre fare delle azioni concrete". Secondo Gori "l’amministrazione Vivarelli Colonna non ha regolamentato l’attività degli artisti di strada. Siamo di fronte ad un vuoto amministrativo da colmare. Torna alla mente l’anno 2015, quando un altro vuoto amministrativo interruppe l’attività degli operatori del proprio ingegno, léggi i mercatini dell’artigianato. Soltanto l’intervento del sottoscritto, allora al primo mandato di consigliere comunale e sostenuto dalle associazioni di settore, risolse il problema".

Gori aggiunge: "Abbiamo ripreso quel regolamento e lo abbiamo integrato con una sezione specifica che fissa poche regole, ma buone, per far sì che l’arte di strada possa essere esposta nelle pubbliche vie, riconoscendone di fatto l’alto valore sociale che apporta, a tal punto da impegnare l’amministrazione ad investire nelle manifestazioni di questo tipo, traendone profitto per la cittadinanza nel riscoprire il valore della comunicazione sociale diretta, capace di ripopolare le piazze, i quartieri, i centri storici. Insomma, trasformare un problema in una risorsa. Ed il nostro centro storico ne avrebbe una gran bisogno". La proposta di delibera con tanto di regolamento allegato passerà dalla commissione consiliare competente.

L’obiettivo è invitare i referenti nazionali della Fnas, Federazione Nazionale delle Arti in Strada, oltre ai presidenti delle associazioni di categoria che "dovrebbe cogliere la grande opportunità di vedere le Mura medicee ed il centro storico tutto, diventare un riferimento nazionale dell’arte in strada – chiude Gori – che, ricordiamolo, ha origini antichissime ed affascinanti. Soltanto questo aspetto darebbe chissà quanti spunti nello sviluppare iniziative".