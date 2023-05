Sventati quattro furti dai carabinieri

Nella notte tra venerdì e sabato sono stati registrati almeno quattro tentativi di furto falliti ai danni di altrettante aziende dell’area industriale poco fuori la Città del Golfo. In questo caso a salvare le aziende della zona industriale di Follonica è stata la tempestività dei carabinieri della locale stazione.F

ondamentale è stata anche la presenza in alcuni casi di sistemi di allarme efficienti, fattore determinante, questo, per un intervento rapido da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri nell’arco della giornata di ieri hanno eseguito anche i sopralluoghi ed è emerso che nulla era stato asportato alle aziende. I militari colgono l’occasione di questi tentativi di furti falliti per ricordare inoltre che i sistemi di allarme, senza necessità di tecnologie molto avanzate, possono essere collegati direttamente al servizio di pronto intervento 112. Sistemi che sono gratuiti.