"Survitec vuole chiudere per step lo stabilimento"

La Survitec (ex Eurovinil) ha comunicato direttamente ai propri dipendenti la volontà di ridurre di 13mila ore le attività nel reparto di saldatura nell’impianto di via Genova. "È del tutto evidente – dice Marco Manetti della Filctem Cgil (nella foto) – che la multinazionale punta a chiudere a step successivi lo stabilimento di Grosseto. Il nostro punto di vista è che questo modo di procedere unilaterale costituisce una forzatura inaccettabile da parte dell’azienda e del suo management locale, che non è mai stato trasparente nei rapporti sindacali. Oggi veniamo a sapere che, fallita l’ipotesi Cambogia, Survitec si è data l’obiettivo è delocalizzare le lavorazioni per ridurre i costi e incrementare ancora i profitti, stavolta trasferendo in Cina la produzione delle zattere di salvataggio autogonfiabili. Peccato che 13.000 ore in meno di attività nel reparto di saldatura dell’impianto di via Genova, significhi di fatto che otto persone perderanno il lavoro, riducendo il numero degli addetti che Survitec ha a Grosseto: oggi una trentina di persone, a cui si aggiungono i lavoratori stagionali. Il trasferimento della produzione delle zattere, inoltre, comporterà una perdita di posti di lavoro nell’indotto, in particolare per le donne che lavorano alla cucitura dei tubolari per l’azienda Elmu. Filctem Cgil chiederà un confronto diretto con il management aziendale, al quale deve sin da ora essere chiaro che non accetteremo lo ‘zuccherino’, peraltro dai contorni assolutamente incerti, del recupero di una parte dell’orario in altri tipi di lavorazioni. I posti di lavoro vanno infatti salvaguardati, sia quelli di chi ha contratti a tempo indeterminato, sia quelli a tempo determinato che vengono regolarmente rinnovati in virtù delle competenze delle maestranze impiegate".