Supporto alla genitorialità Incontro al centro Paragrano

Sostegno alla genitorialità, al via gli incontri "Oltre lo sguardo". Al via la serie di incontri per il supporto alla genitorialità delle persone con disabilità, organizzati dall’associazione "Oltre lo sguardo" Aps, grazi al finanziamento della Fondazione CR Firenze per il progetto "La Casa di Mario", finalizzato all’autonomia abitativa ed all’inclusione sociale delle persone con disabilità, secondo i principi che sottostanno alla legge quadro per le disabilità. Il progetto per il "Sostegno alla genitorialità", che verrà presentato oggi alle 10 al Centro culturale Paragrano, ad Orbetello, prevede un percorso di ascolto e sostegno psicologico a cura dello psicologo e psicoterapeuta familiare Fulvio Sciamplicotti. La presentazione vedrà il saluto istituzionale di Roberta Caldesi Direttore della Zona Distretto Colline dell’Albegna e del vice sindaco Chiara Piccini, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Orbetello affiancata dalle Commissarie (la Commissione Pari Opportunità è partnership del progetto) e dell’assessora alla Sanità, politiche abitative e politiche Giovanili, Silvia Magi. L’iniziativa si pone, per contenuti ed impostazione, in continuità ed integrazione con i progetti sul "Dopo di noi" della Zona Distretto Colline dell’Albegna, a cui l’associazione "Oltre lo sguardo" partecipa dal 2018, ed ha ottenuto la partnership di numerosi enti ed istituzioni operanti sul territorio. L’attività di supporto alla genitorialità, finanziata, oltre alle consuete attività operative, dalla Fondazione CR Firenze, nasce dalla convinzione che la costruzione di un percorso di vita per le persone con disabilità non possa prescindere dal dare alle famiglie la possibilità di partecipare alla costruzione di questo percorso.

Michele Casalini