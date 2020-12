Grosseto, 9 dicembre 2020 - Toscana ancora protagonista del SuperEnalotto: il concorso di lunedì 7 dicembre, in anticipo di un giorno per la festività dell’Immacolata, ha premiato un giocatore di Grosseto con un "5" da 6.354 euro. La giocata vincente è stata convalidata al Caffè Ristretto in via Stati Uniti 132.

La caccia al "6", invece, riprenderà domani con un Jackpot da 75 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana, riferisce Agipronews, il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.