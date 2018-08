Roccastrada (Grosseto), 16 agosto 2018 - Jackpot del SuperEnalotto sfiorato, alla vigilia di Ferragosto, da un fortunato giocatore di Roccastrada, in provincia di Grosseto, che ha centrato l'unico 5 del concorso del 14 agosto e portato a casa 152.315,28 euro.

La schedina vincente è stata convalidata al punto vendita Casa Bazar 3, in via Cesare Battisti. Il jackpot nel frattempo ha raggiunto i 26,9 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Toscana il 6 manca da febbraio 2014, quando a Prato finirono 12 milioni di euro.