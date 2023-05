Suore dell’Immacolata, il centenario Ci sarà il cardinale Angelo Comastri

Le suore dell’Immacolata festeggiano il centenario, in arrivo oggi il cardinale Angelo Comastri. Domenica 13 maggio 1923 ebbe luogo la benedizione dell’Asilo Charitas, fondato dall’arciprete mons. Giacomo Magnani in via delle Ginestre 1 a Porto Santo Stefano, affidato alle suore dell’Immacolata di Genova. In tutti questi anni hanno sempre offerto e continuano ad offrire a tutta la comunità un servizio prezioso, generoso e instancabile. Molte generazioni di santostefanesi sono cresciute all’asilo delle suore e continuano a iscrivervi i propri figli. Ancora oggi le suore dell’Immacolata sono impegnate, oltre alla scuola materna, nell’apostolato parrocchiale (il servizio liturgico, la comunione agli ammalati, l’insegnamento del catechismo, l’oratorio estivo) e collaborano con le diverse realtà parrocchiali. Oggi alle 15 ci sarà un incontro formativo per i genitori dei bambini della scuola materna tenuto dal cardinale Angelo Comastri, che dal 1979 al 1990 è stato indimenticato parroco di Porto Santo Stefano. Sarà inoltre benedetta la nuova area giochi intitolata a mons. Magnani in occasione del centenario. Sabato si terrà poi, alle 18,30, una messa celebrata dal vescovo Giovanni Roncari nella chiesa di Santo Stefano in memoria di mons. Magnani e delle suore dell’Immacolata defunte. Durante gli eventi sarà presente anche la Superiora Generale Madre Maria Cecilia Cordero.