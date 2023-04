Suoni, prose e Liberalismo alla Palomar

Doppio appuntamento alla libreria Palomar: domani alle 18 in piazza Dante verrà illustrato "Suoni, prose poetiche, edito da Effigi di Vasilij Kandinskij. Interverrà Nino Muzzi, traduttore e curatore del volume. Scritte tra il 1908 e il 1913, le prose poetiche dell’artista furono edite a Monaco in un’edizione di lusso: 300 copie numerate e firmate dall’autore. L’opera rappresenta una fusione fra poesia, musica e pittura. La lingua della poesia e quella della musica fanno un tutt’uno e interessano particolarmente in quanto si pensa che il passaggio di Kandinskij dal figurativo all’informale, non si possa spiegare, come normalmente viene fatto, esclusivamente per influssi teoretici.

Venerdì alle 18 invece, sempre alla libreria Palomar in piazza Dante a Grosseto, appuntamento con "Il Liberalismo, questo illustre sconosciuto", libro di Alessandro De Carolis Ginanneschi (nella foto), avvocato grossetano. Il libro, edito da Ergo Sum Editore, tratta del liberalismo e della politica. "Per chi non ha potuto partecipare alla prima presentazione che si è svolta nei giorni scorsi – ha scritto l’autore – , vogliamo parlarne di nuovo. Ci vediamo quindi venerdì per riparlarne insieme con l’editore Daniele Sgherri".