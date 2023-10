Suoni e vibrazioni con le campane tibetane

Si chiama "Bagno sonoro con le campane tibetane" ed è l’appuntamento organizzato per oggi nella sala dell’associazione Ytaca in via Enrico Fermi 65 a Massa Marittima. La kermesse è stata messa in piedi da "Ytaca" che è la società sportiva dilettantistica che si occupa di yoga e benessere. "Lasciamo riemergere l’armonia in noi, in compagnia delle potenti vibrazioni delle campane tibetane – fanno sapere dall’associazione –. Vestiti comodo, porta con te un tappetino e un telo". I posti sono limitati, per partecipare sarà necessaria la prenotazione. Per qualsiasi informazione sarà possibile telefonare a Massimo (320-1926403). Il termine Ayurveda, l’associazione che ha organizzato la giornata, è un termine sanscrito che letteralmente vuol dire la "scienza della conoscenza della vita" quindi non è solo una semplice disciplina medica olistica, ma anche una filosofia e uno stile di vita che come scopo ha il benessere psichico, fisico e spirituale dell’uomo.