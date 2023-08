Suona a Grosseto e tira stampella a vigile: scoppia tensione in piazza Socci

Suonava e non voleva smettere, nemmeno alla richiesta dei vigili, così ha lanciato una sua stampella colpendo un agente. Attimi di tensione ieri pomeriggio in piazza Socci quando a un ragazzo che suona e chiede l’elemosina, gli viene chiesto di fermarsi con la musica. Da qualche giorno in piazza Socci, quando arrivano le ore pomeridiane, un giovane inizia a suonare e a chiedere l’elemosina, forse con la musica un po’ alta. Certo è che qualcuno ha chiamato la polizia municipale. Gli inviti dei vigili sono sempre gli stessi, o abbassare la musica o spostarsi. Ieri pomeriggio, all’ennesima richiesta degli agenti, il ragazzo ha lanciato la stampella a un vigile che è poi andato al pronto soccorso. Dopo il lancio della stampella la tensione è aumentata e per fermare il giovane sono serviti altri agenti. Il tutto è accaduto davanti agli occhi dei passanti e qualcuno ha anche urlato: "Lasciatelo stare, non fa niente di male". Gli agenti hanno portato via il ragazzo. (Foto MaremmaOggi)