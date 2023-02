"Summer Festival", c’è Mr Rain Il 9 agosto i "Supereroi" a Follonica

Il "Summer Festival", la grande rassegna musicale di Follonica, anche questa estate sarà il fiore all’occhiello del divertimento nel Golfo. L’organizzazione sta facendo passi in avanti decisivi nell’organizzazione degli eventi. E il primo nome che ha dato la certezza di esibirsi al Parco Centrale è di quelli importanti: Mr Rain terrà infatti il suo concerto a Follonica il 9 di agosto e già oggi (dalle 15 sarà aperta la prevendita) si potranno acquistare i biglietti. Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi ha iniziato la propria attività musicale nel 2011, quando ha pubblicato il mixtape di debutto Time 2 Eat. Riguardo alla scelta del nome d’arte, Balardi ha spiegato di essere in grado di comporre musica soltanto quando piove.Nel 2013 ha partecipato alle selezioni della settima edizione di X Factor insieme al rapper Osso, abbandonando tuttavia la trasmissione una volta superate le stesse. Nel gennaio dell’anno seguente ha intrapreso la prima tournée, esibendosi nelle principali città italiane. Nel 2023 ha partecipato per la prima volta in carriera al 73º Festival di Sanremo con il brano "Supereroi", classificandosi al terzo posto nella serata conclusiva. All’esibizione hanno preso parte, cantando il ritornello, otto bambini della scuola delle Industrie Musicali di Vallecrosia, mentre la versione in studio del medesimo brano è stata accompagnata dalle voci bianche del coro "Mitici Angioletti" di Zelo.