"Sull’onda della melodia" con i concerti di Fondazione Cultura

La nuova edizione della rassegna "I concerti di Fondazione Grosseto Cultura" propone un nuovo appuntamento nell’auditorium "Carlo Cavalieri" dell’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti" in via Bulgaria. Oggi, alle 17, in scena Alessio Manini al pianoforte con i suoi allievi del corso di Fenomenologia musicale e la soprano Francesca Magdalena Giorgi, in un’esibizione "Sull’onda della melodia" che prevede esecuzioni "estemporanee" di celebri composizioni, da Bach alle più celebri colonne sonore cinematografiche: romanticismo musicale, opera e canzone italiana, melodie napoletane e tanto altro. Il concerto è a ingresso libero e gratuito. Alessio Manini è nato a Grosseto, dove vive, nel 1983. Dalla metà degli anni ’90, per un ventennio, è stato primo clarinetto solista in orchestre di fiati liriche sinfoniche. Dal 2002 al 2009 ha frequentato il conservatorio e l’università a Firenze, conseguendo le lauree in Clarinetto, Scienze giuridiche e Didattica della musica. L’appuntamento successivo della rassegna "I concerti di Fondazione Grosseto Cultura" è in programma sabato 18 con il Trio dell’Accademia Amiata.