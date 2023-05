‘Sulla Venator niente Consiglio aperto’

"Mercoledì tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale è stato inserito come punto la discussione sulla vicenda Venator. Nella richiesta veniva avanzata la convocazione di un consiglio comunale straordinario aperto. Ancora una volta si evita una partecipazione più estesa che avrebbe potuto dar forza e far emergere una posizione unanime da parte della massima assise del comune". Lo scrive la minoranza unita di Massa. "Molti sono i lavoratori interessati che vivono momenti indubbiamente non facili – aggiungono – con una precarietà che sta ha già portato ad avere i primi licenziamenti, passati sotto traccia, con mediazioni tra l’azienda e gli stessi lavoratori. Posti di lavoro che probabilmente non potranno essere più recuperati nel futuro da un’azienda che è in difficoltà come dimostrano le recenti comunicazioni fatte da Venator. Una questione che senz’altro avrebbe potuto anche politicamente serrare i ranghi e dare un segnale reale di conforto e vicinanza a chi la crisi la sta sentendo sulla propria pelle. La discussione che sarà certamente importante e interessante non porterà a questi risultati e rischiamo di assistere agli eventi senza aver preso posizione".