"Sulla laguna meno lettere e più lavoro"

Il sindaco ha scritto al ministro dell’Ambiente invitandolo a venire ad Orbetello "per valutare le azioni da mettere in pratica per il futuro della Laguna".

Ma secondo Luca Aldi, coordinatore di Azione, "si tratta in tutta evidenza di mera propaganda politica per nascondere un sostanziale immobilismo".

"Il lavoro serio consisterebbe, invece – sostiene Luca Aldi –, nel muoversi di concerto con la Regione ed i parlamentari del territorio per tentare di coinvolgere il Ministero, al momento, nell’accordo di programma esistente, che sarebbe già un grande successo, prima ancora di pensare ad un nuovo organismo".

"Infatti – sostiene l’esponente di Azione –, occorrono risorse più ingenti di quelle che può attivare la Regione Toscana, miranti a far effettuare le escavazioni dei canali, rinnovare le idrovore, acquistare nuove imbarcazioni e gli ossigenatori, installare apparecchiature per un monitoraggio più esteso, mettere in funzione l’impianto di Patanella per lo smaltimento delle alghe, riattivare il laboratorio ittiogenico di Orbetello Centro alle ex Peschiere Comunali. Però si sa il lavoro serio costa fatica, mentre a scrivere le letterine al Ministero ed alla Regione ci vuole poco e poi portano anche a risultati piacevoli, come una gita in barchino e un bel pranzo tutti insieme".

Per Luca Aldi, insomma, "il sindaco e la giunta devono passare anche sulla laguna dalle parole ai fatti concreti".

Michele Casalini