Sul palco Vecchioni Leo e anche Bandabardò

Fervono gli ultimi preparativi all’ex Enaoli di Rispescia per l’edizione 2023 di Festambiente, che si terrà dal 2 al 6 agosto. Il 2 agosto saliranno "Bobo Rondelli & Le chitarre da Ripostiglio" con "Forse che sì, forse che no", uno spettacolo che vedrà l’artista toscano portare sul palco tutte le canzoni più ironiche e tanto amate dai suoi seguaci storici ma anche dai giovani e giovanissimi che vedono in lui un artista capace di interpretare il presente attraverso uno sguardo libero e privo di pregiudizi sul futuro. Il 3 agosto sarà la volta di Edoardo Leo, attore di cinema, teatro e tv, regista e sceneggiatore, che, a Festambiente, porterà sul palco "Le mie letture semiserie", un personalissimo zibaldone di riflessioni sull’arte, l’umorismo, la natura umana attraverso brani raccolti in decenni di ricerca, per rileggere insieme le storie collettive "chi siamo e come ci raccontiamo", per dirla con le parole dell’artista. Il 4 agosto il testimone passerà nelle mani di Roberto Vecchioni con "L’Infinito – Parole & Musica unplugged tour", uno spettacolo in cui affronterà i temi a lui più cari attraverso monologhi e racconti, intervallati dai brani dell’ultimo album "L’Infinito" e da alcuni classici del suo repertorio. Il 5 agosto Franz Di Cioccio, Patrick Djivas e Flavio Premoli, accompagneranno gli spettatori in un viaggio nella storia della Pfm, la prog band italiana più famosa al mondo che continua a raccogliere un grande successo di critica e di pubblico, sia in Italia che all’estero. La chiusura sarà il 6 agosto con la Bandabardò e l’attesissimo evento "Se mi rilasso collasso – Un libro suonato". Durante la serata, saranno ripercorsi trent’anni di musica e sorrisi di un gruppo che ha saputo unire intere generazioni attraverso il tempo e lo spazio. Tra gli spettacoli in programma, oltre a quelli sul palco principale, anche gli intrattenimenti musicali nel ristorante "Peccati di gola". Ogni sera, la cena a luci soffuse in uno dei luoghi più suggestivi di Festambiente sarà allietata dalla qualità artistica di musicisti e artisti speciali, che accompagneranno i visitatori in un viaggio intorno al mondo. 2 agosto "Il quartetto jazz Stand-Hard", 3 agosto "The Hidden Note - musica tradizionale irlandese", 4 agosto "Tito Blues Band", 5 agosto "The Big Swell - reggae edition", 6 agosto "Fabrizio Biscontri jazz quartet": sono queste le band che si alterneranno sul secondo palco dedicato alla musica. L’appuntamento è dalle 21.30. In programma anche escursioni nell’ambito della cornice "La mattina di Festambiente", organizzate allo scopo di conoscere più da vicino la Maremma e di sensibilizzare grandi e piccini sul tema della salvaguardia. Per il programma completo della manifestazione visitare il sito www.festambiente.it