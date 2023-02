Sul carro contro la discriminazione "Indignati per le frasi contro di noi"

L’hanno chiamato un momento di unione ma anche di indignazione. Il "Collettivo Queer" di Grosseto e la comunità LGBTQIA+, ieri pomeriggio ha colorato le vie della città con una manifestazione carnascialesca, proprio nel giorno di martedì Grasso. Sopra un furgone dove veniva sparata musica di ogni tipo sulle strade intorno alle Mura, per poi chiudere la giornata in piazza Nassiyria, i rappresentanti della comunità hanno espresso il loro dissenso verso tante cose. "Siamo indignati per le frasi che certa destra grossetana ha espresso sulla fantomatica "ideologia gender" e sulla nostra comunità - ha iniziato Salvatore, il portavoce del Collettivo Queer Grosseto - Siamo indignati per la gestione che ha avuto Fondazione Grosseto Cultura e per il mancato rinnovo della convenzione a Collettivo Clan, ma anche alla cooperativa Le Orme e Silva". Sul carro Marta Vagante (Techno djset from Livorno), Djorgia Melhoney (Queer tech-house&vapour djset) con la "Special performance" di Santaviola. "Abbiamo deciso di scendere inj strada per urlare il nostro disappunto in una società che ancora è restia a riconoscerci. Abbimo ribadito con i nostri stessi corpi e con la nostra musica che non esiste "ideologia gender" e che ci batteremo sempre e finché sarà necessario per un mondo realmente inclusivo, non omologato e antipatriarcale". Salvatore aggiunge: "Purtroppo il governo di destra di Grosseto ha desertificato la nostra cultura. In Italia una persona su dieci è omosessuale. E non c’è niente di male. Screditare quotidianamente la nostra comunità è un assunto sul quale non possiamo più riconoscerci. Siamo relegati al buio da sempre ma adesso basta. La nascita di questo gruppo di persone che anche in questa manifestazione è sempre di più, dimostra che l’ora del silenzio e dello stare nascosti è finita". Poi chiu: "C’è da lavorare, ci mancherebbe. Ci sono da cancellare quegli sguardi inappropriati delle persone. Ci siamo stufati e vogliamo un mondo diverso dove poter esprimere il nostro essere. Il nostro gruppo ha pochi anni di vita ma chiederemo al Comune uno spazio fisso dove poter interagire con tutti coloro che lo vorranno. E invitiamo anche il sindaco - chiude Salvatore - a parlare con noi".