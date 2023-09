Successo per Massa Color. Quattrocento partecipanti

Un tripudio di colori, tanto divertimento e la consapevolezza di partecipare ad un gesto corale di solidarietà. Sono questi gli ingredienti che hanno decretato il successo di Massa Color, la corsa podistica non competitiva e solidale, che si è svolta domenica scorsa a Massa Marittima. L’evento, organizzato dalla pro loco con la collaborazione del Comune, ha chiuso in bellezza un fine settimana tutto dedicato alla pratica sportiva, con l’altrettanto riuscita Festa dello Sport che si è svolta il sabato pomeriggio al Parco di Poggio, coinvolgendo le associazioni sportive che operano sul territorio. "Massa Color ha richiesto un grande lavoro per l’organizzazione, – racconta Iacopo Galdi, presidente della pro loco di Massa Marittima – abbiamo coinvolto una cinquantina di volontari che hanno gestito il percorso e poi si sono uniti alla festa. C’è stato un grandissimo momento di condivisione davvero importante. Siamo davvero felici della riuscita della manifestazione che è andata ben oltre le nostre aspettative, c’è stata grande partecipazione da parte dei massetani, ma anche di tante persone venute da fuori e siamo arrivati a contare oltre 400 partecipanti raccogliendo 3500 euro che saranno devolute a La Farfalla, cure palliative odv, l’associazione che offre sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie. Ringraziamo gli sponsor, l’amministrazione comunale i volontari e tutti i partecipanti che hanno lasciato un contributo. Speriamo che possa diventare questo, un appuntamento da riproporre negli anni futuri per divertirsi e fare del bene".

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Massa Marittima: "Con la Festa dello Sport e con Massa Color Massa Marittima ha dimostrato di essere una città viva – dice l’assessore Giovannetti – in cui le associazioni svolgono un ruolo fondamentale per garantire ai giovani e ai meno giovani tantissime possibilità di praticare sport, con una vasta gamma di discipline sportive. La qualità della vita di un territorio si misura anche da questo. E’ stato bello vedere l’entusiasmo di insegnanti, allenatori e atleti e di tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione".