Successo per il corso dedicato ai barman "I partecipanti hanno già trovato lavoro"

Si è appena concluso, organizzato da Confcommercio, il corso per barman, tenuto alla sala Eden. I partecipanti sono stati guidati da Emiliano Scorza. "È stata una bella esperienza – dicono i partecipanti –. Abbiamo imparato quelle che sono le tecniche principali che ci serviranno per fare al meglio questo lavoro. Siamo partiti dalle attrezzature base, dai vari tipi di bicchieri da usare, fino ad arrivare allo studio dei prodotti". "Il corso è durato 2 settimane, per un totale di 30 ore – dice Gabriella Orlando, direttrice di Confcommercio –. È stato un corso intensivo, grazie al quale i ragazzi hanno potuto acquisire molte competenze e fare pratica. I ragazzi hanno avuto un approccio pratico e non solo teorico, proprio per prepararsi a quella che sarà la loro quotidianità. I nostri corsi sono accessibili a tutti, senza distinzioni di età e senza specifici requisiti di accesso. A questo corso hanno partecipato anche persone che hanno già una loro attività di bar e che hanno voluto specializzarsi e aggiornarsi su un lavoro in continua evoluzione". I partecipanti, al termine del corso, hanno ricevuto un attestato di partecipazione: "Questo documento certifica le loro competenze – continua la Orlando – infatti, tutti questi ragazzi hanno già trovato lavoro. Vuol dire che questo corso ha funzionato. Queste sono figure professionali difficili da reperire, ma molto richieste. Il corso ha avuto un costo di 350 euro, proprio per venire incontro a quelle persone che non potevano permettersi spese alte. Bisogna, inoltre ringraziare Emiliano Scorza, un grande professionista del settore, che si è messo a disposizione per insegnare al meglio questo mestiere ai ragazzi".

Steven Santamaria