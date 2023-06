Successo in Fonderia per il discorso di Chicchi

In occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana, è andato in scena lo spettacolo "Il discorso di Chicchi" dedicato alla più giovane delle ventuno donne elette il 2 giugno del 1946 all’Assemblea Costituente della neonata Repubblica Italiana. All’interno del foyer del teatro, ad arricchire ed inquadrare storicamente la portata di quella grande rivoluzione democratica, la tappa follonichese del tour della mostra itinerante ideata per celebrare tutte le 21 "Madri" Costituenti della Repubblica Italiana. Il discorso di Teresa Mattei alla Costituente, reso magistralmente dall’interpretazione di Alessia Donadio, è denso e appassionato, come la sua vicenda umana. Nel corso della redazione della Carta Costituzionale, merito suo è l’inserimento nell’Articolo 3, nel comma 2, della specifica "di fatto", un elemento cruciale per la effettività della parità sociale: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione".