Successo di "Dune", prorogata la mostra

L’esposizione delle opere d’arte della mostra "Dune" curata da Accademia Mutamenti, in collaborazione con il Parco della Maremma, rimarrà al Polo culturale Le Clarisse fino a domenica 2 febbraio, prolungando la sua permanenza in via Vinzaglio di tre settimane.

"Abbiamo deciso di estendere la durata della mostra per offrire al pubblico ancora più opportunità di visitarla – dichiara Mauro Papa, direttore del Polo Le Clarisse –. L’ampia partecipazione e l’entusiasmo dei visitatori ci hanno spinto a prolungare l’esposizione, confermando il grande successo che ha riscosso nella nostra struttura".

Ci sarà quindi più tempo per ammirare i risultati degli interventi artistici creati durante il campus creativo di "Arte nella natura" che si è svolto nel Parco regionale della Maremma, partner dell’iniziativa, nello scorso mese di settembre.

"Accolgo con piacere la notizia del successo e della proroga della mostra – dichiara Giorgio Zorcù, ideatore e direttore del progetto –, sono orgoglioso di poter disporre nella mia città di una struttura all’avanguardia nelle tecniche espositive come Le Clarisse, con un direttore competente che ha saputo indirizzare le nostre idee durante l’allestimento. Mi auguro che Dune si confermi come asset strategico del nostro territorio".