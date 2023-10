"Subito necessari aiuti regionali per i castagneti dell’Amiata"

La produzione delle castagne crolla e Confagricoltura Grosseto lancia l’allarme. Si stima che quest’anno la perdita sia del 70% del prodotto e Attilio Tocchi, presidente provinciale di Confagricoltura ribadisce: "E’ indispensabile un sostegno economico della Regione per rifondere le aziende delle perdite subite". Da questa stagione castanicola l’Amiata ne uscirà economicamente indebolita, si stima infatti che la perdita sarà di 6milioni di euro. "La richiesta è semplice e chiara – spiega Tocchi – per consentire alle montagna amiatina e a chi manutiene questo patrimonio arboreo, di avere ancora motivazioni valide per svolgere il delicato ruolo di produttori custodi. Dalle prime stime si parla di una riduzione media del 70% di prodotto, un mancato introito per i produttori di 5,6 milioni di euro rispetto alla ricaduta economica complessiva settoriale stimabile in 8 milioni di euro. Un colpo mortale per le aziende castanicole, che per l’annata in corso contavano di riprendersi dopo oltre dieci anni di problemi legati alla presenza di parassiti e muffe". Non tutti i territori sono uguali, il alcuni castagneti i ricci sono vuoti. "Ci sono zone in cui è mancata completamente l’allegagione - commenta il presidentei - probabilmente a causa delle abbondanti piogge primaverili e del caldo autunnale. Il risultato è devastante con i ricci completamente vuoti. Ecco perché - conclude il presidente di Confagricoltura Grosseto - riteniamo che sia un atto dovuto da parte della Regione Toscana intervenire per salvare queste produzioni che rappresentano un’ eccellenza da tutelare".

Anche una produttrice come Donella Guerrini che possiede 20 ettari di cecio, una delle tipologie di castagne amatine insieme alla bastarda rossa e al marrone, descrive una situazione insostenibile. "Io personalmente ho perduto il 90% del raccolto – spiega amaramente –. E’ dal 1996 che lavoro in questo settore e una cosa del genere non l’avevo mai vista. Adesso aspettiamo interventi immediati altrimenti ho paura che il numero dei castagneti abbandonati aumenterà vertiginosamente".