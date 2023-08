Subbuteo e beneficenza Il torneo aiuta la ricerca

Dopo il successo dell’anno scorso, torna sulle spiagge di Follonica il ‘subbuteo’. Questa volta con un obiettivo speciale, quello di raccogliere fondi a sostegno di fondazione "Arisla" per supportare la ricerca scientifica sulla Sla. Si tratta del 2° Trofeo ‘Città di Follonica’ promosso dall’associazione ‘Maremma Subbuteo’ e la collaborazione dello stabilimento balneare Nettuno e del Soccer Cage. Il torneo si terrà oggi a partire dalle 18 all’area del Soccer Cage in viale Italia 200. Il torneo, a cui potranno partecipare massimo 32 giocatori, prevede lo svolgimento di 8 gironi in cui si confronteranno in ognuno 4 giocatori. I primi due classificati per girone faranno il tabellone "Master", mentre i terzi e quarti per girone faranno il tabellone "Cadetti". "Siamo molto felici di aver potuto nuovamente organizzare questa manifestazione, aggiungendo in questa edizione uno scopo importante, ovvero contribuire a supportare la ricerca sulla Sla – sottolinea il presidente dell’Associazione ludica ‘Maremma Subbuteo’, Marco Grassini – Una malattia davvero devastante a cui siamo particolarmente sensibili dopo che uno dei nostri soci ha ricevuto la diagnosi circa tre anni fa. Questo è il nostro modo per dimostrare a lui e a tutte le persone che convivono con questa malattia la nostra vicinanza. Confidiamo che siano numerosi coloro che seguiranno l’evento e vorranno condividere con noi questa causa".