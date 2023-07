Sub colpito da malore, trasportato con l’elicottero in ospedale

Isola del Giglio (Grosseto), 8 luglio 2023 – Paura nelle acque di Giglio Campese, sull’Isola del Giglio. Un sub ha accusato un malore mentre stava facendo un’immersione.

L’uomo, di cui non si conosce ancora l’identità, si è sentito male intorno alle ore 11:30. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118. Il sub è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale della Misericordia. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza Misericordia del Giglio.

Il sub, in base alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.