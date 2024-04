Su e giù per la Maremma. Quando c’era un solo bus

La provincia di Grosseto è la più vasta della Toscana per estensione territoriale; gli abitanti sono circa 217 mila ed è una delle province italiane con la più bassa densità abitativa, circa 48 abitanti per chilometro quadrato.

L’estensione e la varietà del territorio fanno sì che alcuni comuni siano molto distanti tra loro e dallo stesso capoluogo di provincia. È facile capire come i collegamenti non siano semplici e rapidi, soprattutto per chi viaggia con i mezzi pubblici. La ferrovia non arriva ovunque, mentre l’aeroporto di Grosseto è per lo più militare e gli scali di riferimento, come quello di Fiumicino, sono distanti.

I comuni situati nell’entroterra sono quelli più penalizzati e spesso per spostarsi bisogna ricorrere alle stazioni di altre province.

In questo contesto gli autobus hanno rivestito un ruolo importante per garantire i collegamenti in tutta la provincia, se pensiamo che nel 1913 nacque la Rama proprio per collegare le località della costa maremmana con quelle interne, ma purtroppo ancora oggi in alcuni comuni le corse sono poche e non è facile per chi viaggia doversi adattare, quindi l’unica alternativa possibile spesso rimane l’automobile, senza la quale in alcune parti della provincia sarebbe davvero difficile vivere.

Abbiamo chiesto ai nostri nonni come si faceva un tempo a spostarsi nel nostro territorio, Castell’Azzara e dintorni, e ci hanno raccontato dell’esistenza di una ditta privata, che assicurava il servizio degli operai delle miniere e gestiva gli spostamenti nel nostro comune.

All’inizio c’era un solo pullman che portava in tutti i paesi limitrofi e anche verso i centri più grandi come Grosseto e anche Roma, fino ai primi anni ‘70. Nei ricordi dei nonni il pullman era sprovvisto di riscaldamento e il motore era centrale tra l’autista e la prima porta d’uscita. C’erano anche poche corse e nelle giornate d’inverno i viaggiatori si accalcavano nei primi posti per ricevere più calore tramite il motore. Al subentro della Rama, negli anni ’70, le corse furono aumentate, i mezzi rinnovati e il nostro paese entrò a far parte di quella rete di trasporti provinciali che ha migliorato la possibilità di spostamento delle persone.

Ma lo spopolamento della zona ha portato ancora una volta ad una diminuzione delle corse e ad una restrizione degli orari.

Noi ragazzi capiamo come i nostri numeri non permettano la presenza di molte corse, ma ci chiediamo se il calo della popolazione non sia anche, in parte, la conseguenza della mancanza stessa di servizi.