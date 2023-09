Studiare i nuovi "mostri" La sfida di Regazzoni

Capire la società attraverso i "mostri", questa è la sfida culturale che lancia il filosofo Simone Regazzoni, ospite al giardino del Casello Idraulico di Follonica domani alle 21. Il tema della serata sarà "Stranger Things. Filosofia del mostruoso", con un chiaro riferimento alla pluripremiata serie Netflix. Introducono il sindaco Andrea Benini e il presidente del "Cantiere Cultura" Salvatore Acquilino. "Non bisogna precludere ai ragazzi l’esperienza della realtà nelle sue forme più difficili - spiega Regazzoni - ma perché questo incontro sia di crescita bisogna accompagnarli. Come sapeva Platone, se noi pensiamo di rimuovere l’aspetto mostruoso della realtà non ci sarà mai crescita, né felicità, la felicità non è vivere una vita senza problemi, senza mostri, ma vivere riuscendo a superare i problemi e i mostri uscendone più forti". Simone Regazzoni ha conseguito un dottorato in filosofia nelle Università di Paris 8 Vincennes-Saint-Denis e Genova. Ha insegnato all’Università Cattolica di Milano.