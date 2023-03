Studenti "spazzini" alla spiaggia di Giannella

Al Nautico "Giornate Ocean Literacy Days" e pulizia spiaggia. Nell’ambito del progetto europeo "Erasmus+ Ride The Wave: Ocean and Climate literacy for nautical high schools", coordinato dall’associazione ambientalista Marevivo Onlus, le classi seconde e terze dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "G. Da Verrazzano" (ex Nautico) hanno partecipato durante l’ultima settimana di febbraio 2023 alle "Giornate Ocean and Climate Literacy Days". Durante il mese di febbraio gli alunni hanno potuto partecipare a degli incontri con esperti esterni provenienti dal mondo della blue economy (Marevivo Onlus, Casale della Giannella, Castalia) riguardanti l’importanza degli oceani e dei mari per il pianeta e per la salute, la lotta al cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità, i sistemi anti-inquinamento in mare e il lavoro e le opportunità offerte ai giovani dalla Blue Economy. Gli alunni si sono anche recati a Santa Liberata dove hanno preso parte a una mattinata di pulizia della spiaggia di Giannella, potendo così mettere in pratica sul campo l’iniziativa legata alla salvaguardia dell’ambiente. Il progetto vuole sensibilizzare insegnanti e studenti degli istituti Nautici, ma anche cittadini e comunità locali, sull’importanza del ruolo dell’oceano e del clima. Tra gli obiettivi principali l’ampliamento delle attività di insegnamento e il consolidamento dell’apprendimento riguardo questi temi, nonché il coinvolgimento delle comunità locali e dei principali stakeholder del settore.