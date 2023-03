Studenti e foto "Ritorno a Kansas City"

Ecco "Ritorno a Kansas City" la mostra fotografica del Fossombroni di Grosseto, con gli studenti del quarto anno dell’indirizzo tecnico turistico. L’appuntamento è per domani alle 17.30, alla scuola di via Sicilia. Gli studenti accoglieranno i visitatori presentando il risultato del progetto di Pcto dedicato ai luoghi e alle atmosfere di Grosseto a cui Bianciardi si è ispirato. Un progetto che ha messo in campo un forte impegno: "Le fotografie esposte - dicono i ragazzi -sono il risultato del lavoro di ciascuno di noi, a partire dagli scatti, fatti nel giorno più freddo dell’anno, e al successivo lavoro di postproduzione, reso possibile dal supporto artistico e tecnico della fotografa e artista, Vanessa Rusci". "Sovrapposizioni, collage, aberrazioni: i luoghi e i fatti cambiano negli occhi di chi narra - dice Vanessa Rusci - Può un giovane di meno di 20 anni nato nell’era dei social e della connessione veloce, comprendere davvero il mondo di uno scrittore come Bianciardi, nato in una piccola città provinciale e fuggito in una Milano che ambiva a quella modernità che oggi viviamo? Me lo sono chiesta molte volte lavorando con i ragazzi che hanno realizzato questa mostra. Ragazzi che vengono da una pandemia che ha sconvolto i nostri modi di comunicazione e li ha resi per più di due anni connessi soltanto virtualmente. La città che racconta Bianciardi non esiste più, non esiste più la sua realtà, non esiste l’atmosfera di quegli anni del boom economico e della speranza in un futuro nuovo e salvifico. Volevo che i ragazzi intercettassero quella visione e che la cercassero in questa Grosseto dai luoghi quasi immutati, che la fondessero con il loro nuovo mondo, fatto di App per smartphone e web. Volevo anche che dentro a quelle immagini ci fosse un po’ del loro disagio e della loro difficoltà a comprenderlo questo mondo, e ho suggerito tecniche e filtri per scrivere con la luce immagini contemporanee". La mostra sarà aperta domani e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30. L’ingresso è libero.