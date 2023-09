"Strutture pronte ma inutilizzate a Grosseto: il Governo definanzia la sanità"

GROSSETO

Procedono a ritmo serrato le consultazioni della Cgil maremmana sui luoghi di lavoro, in preparazione della grande manifestazione del prossimo 7 ottobre a Roma, "La Via maestra, insieme per la Costituzione". "Fra i temi principali della manifestazione – spiega la segretaria generale nella Camera del lavoro di Grosseto, Monica Pagni – c’è senza dubbio quello della difesa del Sistema sanitario nazionale (Ssn), pubblico e universalistico. Che da troppi anni è sotto attacco. Gli effetti distorsivi e penalizzanti del Servizio sanitario nazionale non stentano a manifestarsi anche nella nostra provincia, dove assistiamo a fenomeni sconcertanti. Negli ultimi tre anni, infatti, in conseguenza di misure straordinarie come i fondi per il contrasto al Covid e quelli collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono state progettate, appaltate o in via di realizzazione strutture ospedaliere o per la medicina ospedaliera e territoriale, dal nuovo reparto di malattie infettive alla terapia intensiva e subintensiva respiratoria al Misericordia, l’ospedale di comunità al Pizzetti o le case della salute in provincia,- con tanto di acquisto di macchinari e arredi sanitari, che di fatto non possono decollare perché i tagli ormai sistematici al fondo sanitario nazionale, reiterati e peggiorati dal governo Meloni, che non manifesta neanche la volontà di rimuovere i vincoli imposti sul tetto di spesa per il personale".

Insomma torna puntuale il tema della carenza di personale. "Infermieri, medici e tutte le professioni sanitarie e di supporto costituiscono la linfa vitale del nostro sistema sanitario, e senza il loro apporto rischiamo un velocissimo declassamento della sanità pubblica. Che fino ad oggi e stata tre le migliori al mondo. "La mancanza di personale – chiude Pagni – da questo punto di vista, dipende solo in parte dalla programmazione della formazione universitaria e professionale. Ma moltissimo dal fatto che in Italia si investe poco sulla sanità pubblica, tanto che siamo all’ultimo posto fra i Paesi avanzati per la sua incidenza sul prodotto interno lordo, a poco più del 6%".