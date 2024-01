Strisce pedonali illuminate. Investimento per la sicurezza

Realizzazione di 12 nuovi attraversamenti pedonali, illuminati in Orbetello, nello specifico in Via Mura di Ponente e di Levante. La delibera di giunta comunale adottata in questi giorni prevede la realizzazione di ben 12 nuovi attraversamenti pedonali illuminati in Orbetello, sia lungo le Mura di Levante, che di Ponente. Dove viene pensata anche la piantumazione di nuove piante in sostituzione di quelle seccate per malattia e che davano ombra a tutta la zona soprattutto in estate. Una delle priorità dell’amministrazione municipale resta il miglioramento della sicurezza stradale ed in tal senso è stato inserito tra gli obiettivi in capo al comandante della Polizia Municipale, Carlo Poggioli, quello dell’illuminazione degli attraversamenti pedonali posti nel centro storico della cittadina lagunare, in particolare quelli ubicati in posizioni con scarsa visibilità notturna posti nei due vialoni intorno al centro del Paese. Si è richiamata, con questo provvedimento, anche una precedente delibera con la quale si approvava progetto per analoghi interventi in via Donatori del Sangue, altra via ad alto rischio per i pedoni. La spesa prevista è pari a 180.000 euro finanziata dal settore lavori pubblici, funzionario responsabile del procedimento sempre Carlo Poggioli, comandante della locale Polizia municipale. E’ stata poi fatta la scelta di sistemi che prevedono di avere fasci di luce continua rispetto a quella della attivazione generata dall’arrivo del pedone, perchè più sicura e di maggiore durata, senza necessità di manutenzione continua e più uniforme alla percezione dei conducenti, I nuovi sistemi saranno anche dotati di lampeggiatori notturni abbinati a pannelli luminosi riportanti la relativa segnaletica di riferimento e facilmente visibili dai conducenti dei veicoli in avvicinamento. Le strutture saranno alimentate con pannelli ad energia solare, collegato alla rete di illuminazione pubblica con un minor costo sulla fornitura dei beni. La corrente prodotta dai pannelli quando più che sufficiente in genere va in rete in quella e generale senza ovviamente sprechi. Le fonti energetiche rinnovabili sono oggi una scelta più che obbligata.

Michele Casalini