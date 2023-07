"Street Music Festival", grande chiusura Giornata ricca di eventi per le vie del paese

Ultima giornata della prima parte di "Street Music Festival", dedicata alle street band, che lascerà spazio dal prossimo giovedì ai concerti sul palco del parco Mazzini. Il programma si aprirà alle 11 con la street parade, da piazza della Pace lungo via Marsala fino alla Muretta, con formazione speciale che aprirà le danze: la Fanfara dei bersaglieri di Torre Alfina. E’ una fanfara di bersaglieri in congedo animati dallo spirito bersaglieresco e da un forte affiatamento, note energiche e accattivanti che fondono amore per la musica e voglia di stare insieme. In parata anche Eyo’nle, Brincadeira, Band of street e Banda Rei. Alle 12, invece, Aperistreet al covo dei Briganti. Gli spettacoli ricominceranno alle 18 sempre in via Marsala e questa volta ad animare le vie di nuovo i gruppi della mattina Eyo’nle, Brincadeira, Band of street e Banda Rei con la Fanfara dei bersaglieri di Torre Alfina in apertura. Alle 19, in piazza della Rampa, esibizione del gruppo le Swingeresse, un quintetto swing tutto al femminile, con un repertorio che spazia dagli anni 30 ai giorni nostri. La loro particolarità è riarrangiare i brani in chiave swing, talvolta con un pizzico di ironia coinvolgendo il pubblico. A seguire, concerto finale con tutte le band. Tutti i concerti sono gratuiti.