Street Food, si cambia "Si terrà a Pratoranieri"

Il festival Street Food verrà spostato nella zona nord di Pratoranieri e l’allestimento durerà da giovedì 17 fino alla domenica sera. E’ questo il risultato dell’incontro di ieri mattina tra un gruppo di ristoratori follonichesi e il sindaco Andrea Benini. "La nostra associazione non si ritiene assolutamente contraria alla creazione di eventi come Piazze d’Europa, Street Food Festival o altra tipologia di eventi – hanno detto – Ma in una situazione come quella attuale, dove si sta assistendo ad una forte recessione, lo Street Food in programma nel centro di Follonica ci appare una scelta inopportuna". "Quello che chiediamo è di essere coinvolti quando si tratta di ristorazione – hanno aggiunto – Stiamo registrando delle situazioni davvero drammatiche. Se non viene fatto un cronoprogramma, qualcosa di scritto, si va poco lontano. La categoria è molto preoccupata, molti di noi hanno debiti in arretrato e questa non sarà la stagione che ci permetterà di rimetterci in pari". L’amministrazione ha dunque capito che la situazione non poteva essere gestita: e lo Street Food cambierà location. "Quello dello Street Food è un evento programmato durante l’inverno – ha detto il sindaco Andrea Benini – ma, in una stagione così difficile come quella che si è prospettata quest’anno, serve un’attenzione particolare rispetto a questo tipo di eventi. È necessario trovare una giusta misura affinché eventi come questo possano essere un’opportunità e non abbiano impatto negativo sulle attività locali. Abbiamo trovato una soluzione anche grazie alla collaborazione dei soggetti che organizzano il festival e che ringraziamo per la disponibilità". "A settembre ridiscuteremo il modello delle sagre e degli eventi – ha chiuso il primo cittadino –. C’è un impoverimento generale. Cercheremo anche e soprattutto di migliorare e di ripensare il modello del turismo ma dobbiamo impegnarci tutti insieme. Dobbiamo sforzarci tutti insieme din mantenere un dialogo sempre aperto e a settembre ci incontreremo per ragionare sugli eventi della prossima stagione insieme".