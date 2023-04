Street food e lezioni sull’olio per i visitatori

Dallo street food contadino al mercato a km zero di Campagna Amica, dalle lezioni gratuite per imparare a riconoscere un olio Evo da un olio di bassa qualità agli showcooking con agrichef e cuochi d’autore fino ai laboratori per i bambini con la partecipazione delle scuole cittadine e alla raccolta firme per chiedere di approvare rapidamente la legge contro il cibo sintetico. Sono il cuore delle attività di Casa Coldiretti, lo spazio all’aperto organizzate da Coldiretti Grosseto nell’ambito della Fiera del Madonnino, la grande fiera dell’agricoltura toscana in programma da oggi a martedì nel polo fieristico di Braccagni. Visitare la Fiera del Madonnino può essere anche una straordinaria esperienza a tavola con lo street food degli agricoltori.

Dalla pasta di grani antichi con i sughi della Maremma al fritto misto contadino oppure di pesce azzurro, dalla carne alla griglia di Chianina Igp alla salsiccia alla brace, dalla zuppa della pastora all’acquacotta maremmana al classico piatto di pecorini misti e ricotta, dal panino con la porchetta ai dolci e torte fatte in casa fino al gelato di latte di pecora. Non mancano vino e birra agricola. E per fare la spesa c’è il mercato di Campagna Amica per acquistare prodotti di qualità e del territorio, sostenibili, sicuri e soprattutto buoni. Due gli appuntamenti invece con gli showcooking: lunedì con Luisanna Messeri e martedì con la cuoca contadina Simona Di Gregorio. Spazio anche a lezioni gratuite per imparare a riconoscere e distinguere un olio Evo certificato da una delle tante versioni di bassa qualità e low cost che spesso incontriamo sugli scaffali. A condurre per mano i partecipanti, che potranno iscriversi alle lezioni saranno i tutor del Toscano Igp insieme alla cuoca televisiva, autrice e scrittrice, Luisanna Messeri.