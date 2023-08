Street Food e aspre polemiche "Grave errore della giunta L’assessore dovrebbe dimettersi"

"La giunta Benini ha dimostrato ancora una volta, come si disinteressi altamente del dialogo con gli imprenditori e le associazioni di categoria – dicono il presidente Fdi Follonica Agostino Ottaviani, e i consiglieri comunali Danilo Baietti e Sandro Marrini –. Come Fratelli d’Italia crediamo assolutamente alle parole dei ristoratori quando affermano di come non sia lo Street food il problema, ma quanto la mancanza di una visione turistica a 360 gradi da parte dell’amministrazione".

"Eventi importanti come lo Street food – dicono – ha senso farlo in periodi turisticamente meno attrattivi e non certamente in piena estate, come invece ha scelto di fare l’assessore Alessandro Ricciuti. Il fatto poi che la giunta, ed il sindaco in primis, abbiano fatto una parziale marcia indietro sta a dimostrare di come anche la maggioranza si sia resa conto dell’errore fatto. Quello che però fa più riflettere e soprattutto risalta agli occhi di tutti, è il silenzio non solo del Pd, ma anche della lista civica a cui l’assessore Ricciuti fa riferimento. Silenzio che dimostra di come Ricciuti abbia sbagliato e sia rimasto solo in maggioranza".

"La verità – dicono Ottaviani, Baietti e Marrini – è che il turismo è una materia molto complessa e delicata, e non si può pensare di gestirla senza avere un’adeguata esperienza e capacità, per di più senza ascoltare chi veramente vive di turismo, come ad esempio gli appartenenti alle varie associazioni di categoria. Ricciuti di fatto si è mosso con arroganza, senza ascoltare nessuno. Oltre al mea culpa pubblico, sarebbe bene che l’assessore facesse un passo indietro e si dimettesse".