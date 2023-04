Strage Erasmus, Simiani (Pd): "Commissione d’inchiesta urgente"

"Dopo la morte dell’autista dell’autobus, ad oggi l’unico imputato per la strage Erasmus in Spagna del 2016 in cui persero la vita 13 studentesse di cui 7 italiane la Commissione Parlamentare d’Inchiesta è ancora più urgente e necessaria". E’ quanto dichiara il deputato Pd Marco Simiani sulla proposta presentata a Montecitorio e sottoscritta da deputati di tutte le forze politiche: Erica Mazzetti, Fi; Fabrizio Rossi, Fdi; Elisa Montemagni, Lega; Andrea Quartini, M5S; Maria Elena Boschi, Iv e Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra. "La settimana prossima sottoporremmo l’atto al Presidente Fontana affinchè ne sostenga una rapida calendarizzazione – chiude Simiani –. L’obiettivo della Commissione è infatti quella di appurare tutte le responsabilità, che non possono ricadere soltanto sull’autista, e le evidenti mancanze dei soggetti coinvolti: non solo per fare giustizia ma soprattutto per evitare che simili episodi possano accadere nuovamente".