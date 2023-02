Strade più sicure a Marina e Principina Via ai lavori di manutenzione straordinaria

Le strade di Marina di Grosseto e Principina a Mare entro la prossima estate saranno oggeto di migliorie sia come manutenzione, sia come viabilità. La giunta comunale ha approvato un progetto legato appunto alla viabilità delle due frazioni.

Per quanto riguarda Principina, sono stati previsti dei lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno via del Rio Grande, via del Luccio, via della Sogliola, via delle Arselle e via dello Squalo per un importo complessivo di 860.000 euro.

A Marina di Grosseto invece verrà attuata la manutenzione di due ingressi alla località ovvero via Grossetana, per un ammontare di 297.000 euro e via Montecristo, per un importo di 261.000 euro. Infine verranno abbattute le barriere architettoniche e rifatto il manto di piazza dell’Unità d’Italia. Il costo previsto è di 99.900 euro.