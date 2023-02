"Strade e marciapiedi dissestati Un incubo per auto e pedoni"

di Steven Santamaria

Uno dei disagi segnalti più frequentemente in città è sicuramente il cattivo stato del manto stradale. E anche a Gorarella non mancano le lamentele dei residenti.

"Mia figlia – dice Adriano Meini – ha comprato casa in via Giuseppe Di Vittorio l’anno scorso. È una delle strade più dissestate e pericolose di Grosseto. C’è davvero un alto rischio che qualcuno si possa far male, anche semplicemente camminando. Ma anche le auto subiscono spesso danni. Non capisco perché il Comune sottovaluta questo problema. La maggior parte delle strade andrebbero, almeno, sistemate. È da tanti anni che questa strada ha questo problema, e ci sono tanti anziani che vivono qui e rischiano di inciampare. Questi disagi non dovrebbero esserci".

Ormai molti residenti non camminano più in tranquillità. "Quando passeggio – dice Paola Fregosi – sono costretta a guardare sempre in terra per non inciampare. Parliamo di strade in cattive condizioni. Anche i marciapiedi sono in queste condizioni. Io non posso fare una passeggiata senza aver paura di cadere. Ci si può fare davvero male. Spero che intervengano per risanare questo disagio. È un problema che va avanti da anni. Non sono sicure queste strade". Molti grossetani confermano che le strade non sono sicure e nonostante questo, non vengono sistemate. Vivono quotidianamente con il rischio di poter danneggiare la propria auto per colpa di qualche buca di troppo oppure per colpa dei dossi causati dalle radici degli alberi. "Sono pochi anni che vivo a Grosseto – dice Anna Sibilio – e le strade sono sempre state in queste condizioni. È scandaloso che nessuno faccia niente per arginare il problema. Non è una situazione circoscritta solo in questa zona. Questa strada in bicicletta o in monopattino è impraticabile, perché rischi di farti davvero molto male. Ci sono tanti bambini, che giocano, che rischiano di cascare. Sono strade trascurate". "Non capisco – dice Katarhyna Maria Kamychek – perché non interviene nessuno. È una situazione brutta. In tutta Grosseto è così. Qualcuno può rimetterci qualcosa. Deve essere gestita meglio la situazione". Tutti i riscontri avuti confermano questo disagio, ormai radicato in città. I residenti in questa zona di Gorarella invitano quindi il Comune a prendere provvedimenti per contrastare e risolvere questo problema. Non è una questione da sottovalutare, molte di queste strade non sono mai state risistemate e potrebbero causare seri danni a persone o a mezzi di trasporto.