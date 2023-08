Strada Origlio: Lavori Conclusi a Capalbio - 300mila Euro dal PNRR Terminate le operazioni di messa in sicurezza della strada dell'Origlio con una spesa di oltre 300mila euro finanziati dal Pnrr. Asfaltatura, segnaletica, manutenzione e pulizia delle fossette laterali. Accessi facilitati e messi in sicurezza. Tombini ristrutturati per regolare deflusso acque.