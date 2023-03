Strada di Selva Nera L’inaugurazione

Inaugurata la strada di Selva Nera. Ultimati i lavori, realizzati dalla Tirrena costruzioni generali, che hanno riguardato l’allargamento, l’adeguamento e la messa in sicurezza dal punto di vista idraulico del ponte sul canale. L’inaugurazione è avvenuta ieri mattina alla presenza della giunta comunale e del direttore dei lavori Giancarlo Pedreschi. "La messa in sicurezza della strada di Selva Nera è un elemento decisivo per la sicurezza dei cittadini – dice il sindaco Gianfranco Chelini –, dato che si tratta anche dell’unica arteria che dall’interno del territorio permette di raggiungere il mare senza attraversare l’Aurelia". Le operazioni di messa in sicurezza della strada di Selva Nera hanno avuto un costo di oltre 200mila euro.