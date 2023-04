Strada di Piatto Lavato Iniziati i lavori di riqualificazione

Iniziati i lavori di riqualificazione del sottofondo stradale e di messa in sicurezza della strada comunale di Piatto Lavato, un’opera pubblica finanziata interamente attraverso un bando che il Comune di Castiglione della Pescaia si è aggiudicato partecipando alla gara indetta del Ministero dell’Interno. ""Per questo specifico intervento – spiegano la sindaca Elena Nappi e l’assessora Susanna Lorenzini – sono disponibili 200mila euro, che copriranno interamente le spese per la sistemazione della strada sotto a Buriano".