Strada del Cipressino: "Opera di portata storica che cambierà le sorti del territorio amiatino"

Sessantacinque milioni di euro. È questa la cifra stanziata dalla Regione Toscana per interventi di messa in sicurezza e adeguamento della strada Cipressino. La proposta è contenuta nell’elenco delle opere con cui la Regione impiegherà i Fsc (Fondo di Sviluppo e Coesione). Inoltre è stato avviato l’iter per il passaggio della strada da provinciale a regionale. La notizia è di quelle che fanno tremare (questa volta positivamente) l’Amiata. "Un fatto storico – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – che cambierà le sorti socio-economiche dell’Amiata e un impegno mantenuto da parte del presidente Eugenio Giani che dimostra una volta in più la sua attenzione ai territori coerentemente con la sua idea di Toscana diffusa". "Dopo l’ultimo incontro avuto in Regione dove eravamo presenti tutti i sindaci, adesso ci sentiamo ascoltati – ha detto Michele Bartalini, sindaco di Castel del Piano – . Questi 65 milioni sono manna per la nostra montagna. Ci auguriamo che si possa intervenire il prima possibile su questa strada per noi vitale".

"Sono entusiasta – ha ribadito Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – questo è un risultato importante che da una parte corona il lavoro politico e istituzionale che abbiamo portato avanti da alcuni anni, dall’altro dimostra che la Regione Toscana e il presidente Giani tengono allo sviluppo dell’Amiata. La strada Cipressino è un collegamento prioritario per lo sviluppo della montagna e Giani ha dimostrato di tenere allo sviluppo del nostro territorio. Si tratta dunque di un risultato che va oltre alle più rosee aspettative che avevamo, perché presuppone il passaggio della strada da provinciale a regionale e quindi il suo adeguamento con i canoni di una strada regionale".

Poi Balocchi precisa che ci sarà un maxi finanziamento con una tempista di realizzazione decisamente ridotta. Non si procederà per lotti ma buona parte dell’opera di adeguamento sarà realizzata tutta insieme. L’intervento sulla Cipressino rientra in un più complessivo disegno ovvero il passaggio a strada regionale di tutta la strada che collega Paganico alla Cassia passando per Arcidosso, Santa Fiora e Piancastagnaio. Per il primo tratto, Paganico-Arcidosso, è iniziato l’iter. "Da qui a qualche anno – conclude Balocchi – ci sarà un’unica strada regionale che collegherà l’Amiata alle due infrastrutture principali, la Siena – Grosseto e la Cassia. Ho la sensazione che stiamo facendo la storia della montagna. Il presidente della Regione per la prima volta ha preso in mano questa strada. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie al lavoro di squadra dei sindaci dell’Amiata, del deputato Simiani e del senatore Franceschelli". Ha parlato di un contributo importante anche il sindaco di Cinigiano, Romina Sani. "E’ un tratto di strada che necessita interventi almeno di manutenzione straordinaria per renderla più sicura".

Nicola Ciuffoletti